Berlinale startet mit irisch-belgischem Wettbewerbsdrama

Berlin: In der Hauptstadt beginnen heute die 74. Internationalen Filmfestspiele. In den kommenden 10 Tagen werden dort rund 200 Produktionen aus mehr als 50 Ländern gezeigt. Eröffnet wird die Berlinale mit dem irisch-belgischen Drama "Small Things Like These" von Tim Mielants, das zusammen mit weiteren 19 Filmen um den Goldenen und Silbernen Bären konkurriert. Zudem wird der Regisseur Martin Scorsese den Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk erhalten. Der Auftakt des Festivals war in den vergangenen Wochen von der Diskussion um die Einladung von AfD-Politikern überschattet worden. Die Festivalleitung hatte Abgeordnete der Partei zunächst ein- und nach öffentlichen Protesten wieder ausgeladen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.02.2024 09:45 Uhr