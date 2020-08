Berlinale-Schauspielpreise werden geschlechtsneutral vergeben

Tierwohlabgabe könnte Verbraucher 35 Euro pro Jahr kosten

Berlin: Eine Abgabe auf tierische Produkte für bessere Haltungsbedingungen würde den Verbraucher in Deutschland offenbar rund 35 Euro pro Jahr kosten. Das geht aus einer Antwort des Bundeslandwirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor. Das Ministerium hat sich bei seiner Berechnung am Durchschittskonsum der Deutschen orientiert, was den Verbrauch an Fleisch, Milchprodukten und Eiern angeht. Eine Expertenkommission hatte die Tierwohlabgabe vorgeschlagen und zum Beispiel 40 Cent pro Kilo Fleisch ins Gespräch gebracht. Mit dem Geld soll eine artgerechte Haltung ermöglicht werden. Die Diskussion über die Abgabe hat in der Corona-Krise wieder Fahrt aufgenommen, weil Infektionen in Schlachtbetrieben erneut ein Schlaglicht auf die Fleischindustrie geworfen hatten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.08.2020 14:15 Uhr