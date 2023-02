Berlinale-Hauptpreis geht an französischen Dokumentarfilm

Nachrichtenarchiv - 25.02.2023 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Film "Sur l'Adamant" ist bei der Berlinale mit dem Hauptpreis ausgezeichnet worden. Der "Goldene Bär" für den besten Film geht an den Dokumentarfilm von Regisseur Nicolas Philibert**. Der Film schildert das Leben in einer Begegnungsstätte auf der Seine, in der Psychiatrie-Patienten ihre Reha-Behandlung erfahren. Den Preis für die beste Hauptrolle sicherte sich Sofia Otero für ihre Rolle in "20.000 Species of Bees". Sie spielt einen achtjährigen Jungen, der auf Suche nach seiner geschlechtlichen Identität ist. Mit dem Preis für die beste Regie wurde Philippe Garrel ausgezeichnet, für sein Werk "Der große Wagen". Er erzählt die Geschichte einer Puppenspieler-Familie. ** frz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2023 21:00 Uhr