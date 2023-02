Berlinale beginnt mit Apell des ukrainischen Präsidenten Selenskyj

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern

Das Wetter in Bayern: überwiegend bewölkt und vereinzelt Regen, in Niederbayern lokal Glatteisgefahr. Temperaturen zwischen +6 und -1 Grad. In den kommenden Tagen meist stark bewölkt, sonnige Abschnitte am ehesten an den Alpen. Zeitweise Regen. Oft lebhafte Winde. Tageshöchstwerten, 7 bis 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2023 01:00 Uhr