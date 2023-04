Berlin wird künftig von einer schwarz-roten Koalition regiert

Kurzmeldung ein/ausklappen Nach Bluttat in Fitnessstudio sitzt Verdächtiger in U-Haft

Duisburg: Nach der blutigen Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio ist der 26-jährige Tatverdächtige wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft gekommen. Das hat am Mittag ein Haftrichter entschieden. Der Tatvorwurf lautet nach Angaben der Staatsanwaltschaft unter anderem auf versuchten Mord. Bei dem Angriff am Dienstagabend waren vier Menschen mit einer Hieb- und Stichwaffe schwer verletzt worden. Ein 21-Jähriger schwebte am Wochenende noch immer in Lebensgefahr. Ihm galt die Attacke offenbar. Das Motiv ist immer noch unklar. Spezialeinheiten der Polizei hatten den Tatverdächtigen in der Nacht zum Sonntag nach Hinweisen von zwei Männern in seiner Duisburger Wohnung in der Nähe des Tatorts festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2023 14:00 Uhr