Berlin will Clubs für Pilotprojekt öffnen

Das Wetter in Bayern: Sonnig, an den Alpen später teils kräftige Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig, in Schwaben und an den Alpen später einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte bis 29 Grad. In der Nacht vereinzelt Gewitter, Tiefstwerte 17 bis 13 Grad. Morgen freundlich, nur von den Alpen bis nach Niederbayern einzelne Schauer und Gewitter. Bis 26 Grad. Am Sonntag vielerorts Regen und maximal 14 Grad. Am Montag wieder besser und etwas milder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2021 15:00 Uhr