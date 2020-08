Berlin wartet auf Entscheidung über Demonstration gegen Corona-Auflagen

Nachrichtenarchiv - 28.08.2020 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Oberverwaltungsgericht will noch heute Abend entscheiden, ob die für morgen geplante Demonstration gegen die Corona-Auflagen tatsächlich stattfinden darf. Die Berliner Polizei hatte am Abend Beschwerde gegen eine entsprechende Entscheidung des Verwaltungsgerichts der Stadt eingelegt. Dieses hatte die Demonstration der Initiative "Querdenken" aus Stuttgart genehmigt. Eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit lasse sich weder aus dem Verlauf der Demo vom 1. August noch aus der kritischen Haltung der Teilnehmer zur Corona-Politik ableiten, stellte das Gericht fest. Angemeldet sind 22.000 Teilnehmer. Sollten sie sich nicht an die Abstandsregeln halten, werden die Sicherheitskräfte die Veranstaltung laut Polizeipräsidentin Slowik sehr zügig räumen. 3000 Polizisten stehen nach ihren Angaben bereit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.08.2020 21:15 Uhr