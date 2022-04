Berlin warnt vor russischer Desinformationskampagne

Nachrichtenarchiv - 04.04.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat in Deutschland lebende Russen aufgefordert, sich umfassend über den Krieg in der Ukraine zu informieren. Der stellvertretende Regierungssprecher Büchner warnte vor einer Desinformationskampagne durch die russischen Staatsmedien. Deren zynische und verharmlosende Darstellungen dürfe niemand glauben, so Büchner. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums betonte außerdem, der Krieg in der Ukraine dürfe nicht in die deutsche Gesellschaft getragen werden. Gestern hatten etwa 900 Menschen in Berlin an einem Autokorso mit russischen Fahnen teilgenommen. Die angemeldete Demonstration lief unter dem Titel "Keine Propaganda in der Schule - Schutz für russischsprechende Leute - keine Diskriminierung".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2022 14:00 Uhr