Berlin verurteilt Verschleppung von belarussischer Oppositionspolitikerin

Russland warnt Bundesregierung vor "Provokation" im Fall Nawalny

Moskau: Die russische Regierung hat im Fall Nawalny das Vorgehen der Bundesregierung kritisiert. Die Laborergebnisse nicht an den Kreml weiterzugeben, werde als - so wörtlich - "feindliche Provokation" betrachtet, teilte das Außenministerium mit. Das habe man auch dem deutschen Botschafter in Moskau mitgeteilt. Der Kreml forderte Zugang zu allen medizinischen Daten Nawalnys, um sie von russischen Spezialisten untersuchen und überprüfen zu lassen. Deutschland nutze den Fall, um Russland international zu diskreditieren, hieß es aus dem Ministerium weiter. - Die Bundesregierung hatte die Laborergebnisse nicht dem Kreml zur Verfügung gestellt, sondern an die internationale Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, übermittelt. Dieser Organisation gehöre auch Russland an, begründete eine Sprecherin in Berlin die Entscheidung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.09.2020 18:45 Uhr