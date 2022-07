Berlin und Wien bekennen sich in Energiekrise zu enger Zusammenarbeit

Nachrichtenarchiv - 12.07.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat sich angesichts der aktuellen Krisen verhalten optimistisch gezeigt. Es gebe nun eine neue Allianz aus Klimaschutz und Energiesicherheit, sagte Habeck bei einem Besuch in Österreich. Auch wenn es derzeit etwa um den Ausbau von Flüssiggas-Terminals gehe, gebe es strukturell wichtige Entwicklungen. In einer gemeinsamen Erklärung bekannten sich Deutschland und Österreich zu einer engen Energie-Zusammenarbeit. So sind etwa Tirol und Vorarlberg ans deutsche Gasnetz angeschlossen, andererseits verfügt Österreich über große Gasspeicher. Habeck sieht zudem Handlungsbedarf bei der europäischen Gas-Notfall-Verordnung. Diese priorisiert im Fall eines Engpasses Verbraucher und kritische Infrastruktur vor Industrie und Wirtschaft. Dies sei bei einer kurzfristigen Knappheit sinnvoll, so Habeck. Aber es gelte, auch eine langfristige Unterbrechung industrieller Produktion zu bedenken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.07.2022 14:15 Uhr