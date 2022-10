Berlin und Paris verschieben Regierungskonsultationen auf 2023

Nachrichtenarchiv - 19.10.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der für kommende Woche geplante deutsch-französische Ministerrat in Paris ist auf Januar verschoben worden. Laut Regierungssprecher Hebestreit gibt es neben Parallelterminen einiger Minister noch inhaltliche Differenzen. Bei einer ganzen Reihe von Themen sei man noch nicht zu einer einheitlichen Position gekommen. Bei welchen Themen es derzeit noch hakt, sagte Hebestreit nicht konkret. Die Bundesregierung stehe derzeit in einigen bilateralen Fragen in enger Abstimmung mit der französischen Seite. Hebestreit betonte, möglicherweise werde Bundeskanzler Scholz am Mittwoch kommender Woche allein nach Paris reisen. Fest vereinbart sei ein Treffen von Scholz mit dem französischen Staatspräsidenten Macron beim morgen beginnenden EU-Gipfel in Brüssel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2022 17:00 Uhr