Berlin und Paris suchen Gespräch mit Peking zum Krieg in der Ukraine

Kiew bestätigt erste Evakuierungen aus belagerten Städten

Moskau: In der Ukraine ist am Morgen offenbar eine Feuerpause in Kraft getreten. Wie das ukrainische Präsidialamt bestätigte, wurde mit Evakuierungen in der nordöstlichen Stadt Sumy und in Irpin nahe der Hauptstadt Kiew begonnen. Ein erster Fluchtkonvoi habe die umkämpfte Stadt Sumy bereits verlassen. Ziel sei eine Ort in der Zentralukraine, twitterte das Außenministerium in Kiew. Laut dem russischen Verteidigungsministeriums wurde auch das Feuer in Kiew, Tschernihiw, Charkiw und Mariupol eingestellt und damit Fluchtwege geöffnet. In Mariupol am Asowschen Meer ist die Lage offenbar besonders prekär. Dort warten nach Angaben des Roten Kreuzes 200.000 Menschen darauf, aus der Stadt zu kommen. Ein erster Versuch war gestern gescheitert. Fluchtwege nach Russland und Belarus lehnt die Ukraine weiter ab.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.03.2022 10:45 Uhr