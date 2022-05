Berlin rechnet mit Ausbreitung des Affenpocken-Virus

Das Wetter: viel Sonne, bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst verbreitet sonnig, später einige Wolken. Ab dem Nachmittag am westlichen Alpenrand lokale Schauer und Gewitter. Höchstwerte 19 bis 25 Grad. In der Nacht besonders an den Alpen und in Schwaben Schauer oder Gewitter. Tiefstwerte um 11 Grad. Morgen zunächst sonnig, später von Westen her Regen und Gewitter. Höchstwerte 22 bis 27 Grad. Dienstag und Mittwoch nur in Franken sonnig, es wird kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2022 06:00 Uhr