Berlin rät von nicht notwendigen Reisen nach China ab

Nachrichtenarchiv - 07.01.2023 16:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Auswärtige Amt hat China mit Wirkung ab dem 9. Januar als drohendes Virusvariantengebiet eingestuft. Die Infektionszahlen in dem Land befänden sich derzeit auf dem höchsten Stand seit Beginn der Pandemie, heißt es auf der Webseite des Auswärtigen Amtes. Das chinesische Gesundheitssystem sei überlastet. In Krankenhäusern in Peking besteht als Folge der zahlreichen Corona-Infektionen ein Mangel an Arzt- und Pflegepersonal. Die Versorgung auch in medizinischen Notfällen sei in den örtlichen Krankenhäusern nicht mehr durchgehend gewährleistet. Probleme bestünden auch bei der Versorgung mit notwendigen Medikamenten. Das Auswärtige Amt rät daher von nicht notwendigen Reisen nach China ab. Für Einreisende aus der Volksrepublik gilt ab Montag eine Testpflicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2023 16:15 Uhr