Berlin prüft Verschärfung der Reisehinweise für die USA

Die Bundesregierung prüft, ob sie die Reisehinweise für die USA verschärft: In letzter Zeit wurden nämlich mehrere Deutsche bei der Einreise in die USA festgesetzt und inhaftiert - unter ihnen auch eine Berliner Tattoo-Künstlerin, die ihr Tätowier-Werkzeug dabei hatte. Ihr wurde vorgeworfen, damit illegal arbeiten zu wollen. Erst nach mehreren Wochen Abschiebehaft durfte sie wieder nach Deutschland. Das Auswärtige Amt untersucht jetzt, ob das nur eine Häufung von Einzelfällen ist der ob sich hier eine neue Einreisepolitik der Regierung von Donald Trump niederschlägt. Sollte eine grundsätzlich schärfere Linie dahinterstecken, will das Auswärtige Amt auch die offiziellen Reise- und Sicherheitshinweise anpassen. Ein Sprecher sagte, noch gebe es aber kein klares Bild.

