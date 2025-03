Berlin, Paris und London fordern Ende der Kämpfe in Gaza

Berlin: Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben Israel und die Hamas aufgerufen, zur Waffenruhe im Gazastreifen zurückzukehren. In einer gemeinsamen Erklärung der Außenministerien heißt es, die Wiederaufnahme der israelischen Angriffe sei ein dramatischer Rückschritt für die Menschen in Gaza, die Geiseln, deren Familien und die gesamte Region. Die Hamas müsse die Geiseln frei lassen, Israel das Völkerrecht respektieren und Hilfe für die Menschen in Gaza ermöglichen. Israel hat nach zwei Monaten Waffenruhe seit Dienstag wieder massive Angriffe auf Ziele im Gazastreifen aufgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.03.2025 01:00 Uhr