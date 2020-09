Berlin muss nach Eilentscheidung Pop-Up-Radwege wieder zurückbauen

Memmingen, Rosenheim und Landshut lösen Corona-Alarm aus

Erlangen: Nach der Stadt Landshut haben auch Rosenheim und Memmingen die höchste Corona-Warnstufe erreicht. Wie das Landesamt für Gesundheit am Nachmittag mitteilte, gab es in allen drei Städten binnen einer Woche auf 100.000 Einwohner gerechnet mehr als 50 nachgewiesene Neuansteckungen. Die Rathäuser sind damit verpflichtet, Gegenmaßnahmen zu prüfen. Die Stadt Landshut hat mitgeteilt, dass in der ersten Unterrichtswoche auch Grundschüler an ihrem Platz im Klassenzimmer Mund und Nase bedecken müssen. Memmingen hält derzeit keine Beschränkungen für nötig. Die Stadt verweist darauf, dass es sich bei den Neuinfizierten allesamt um Reiserückkehrer aus Risikogebieten handelt. Diese befinden sich demnach schon in häuslicher Quarantäne. Rosenheim plant ebenfalls keine weiteren Vorschriften. Denn 80 Prozent der Neuinfizierten seien Reiserückkehrer, teilte ein Behördensprecher dem BR mit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2020 17:00 Uhr