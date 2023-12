Berlin meldet erste Silvester-Krawalle und Festnahmen

Berlin: Aus der Bundeshauptstadt werden erste Silvester-Ausschreitungen gemeldet. Laut Polizei bewarfen sich nahe dem Alexanderplatz hunderte Menschen gegenseitig mit Pyrotechnik. Auch Einsatzkräfte seien attackiert worden. Die Polizei teilte auf der Plattform X mit, man habe eine Menschengruppe am Neptunbrunnen auseinandergetrieben und nach Feuerwerk kontrolliert. Dabei habe es auch Festnahmen gegeben. In Gropiusstadt wurde ein geparkter Einsatzwagen mit einer Kugelbombe beschossen und so schwer beschädigt, dass er für den Einsatz nicht mehr brauchbar war. In Tempelhof feuerte eine Menschengruppe mit Schreckschuss-Waffen auf einen Bus. Allein dort gab es laut Polizei sechs Festnahmen. Berlins Regierender Bürgermeister Wegner hatte noch am Abend betont, man werde bei Randale und Ausschreitungen hart vorgehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 23:00 Uhr