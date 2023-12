Berlin meldet erste Silvester-Krawalle - Jugendlicher stirbt bei Explosion in Koblenz

Berlin: Aus der Bundeshauptstadt werden erste Silvester-Ausschreitungen gemeldet. Laut Polizei bewarfen sich nahe dem Alexanderplatz hunderte Menschen gegenseitig mit Pyrotechnik. Auch Einsatzkräfte seien attackiert worden. Die Polizei teilte auf der Plattform X mit, man habe eine Menschengruppe am Neptunbrunnen auseinandergetrieben und nach Feuerwerk kontrolliert. Dabei habe es auch Festnahmen gegeben. In Tempelhof feuerte eine Menschengruppe mit Schreckschuss-Waffen auf einen Bus. Allein dort gab es laut Polizei sechs Festnahmen. Bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers ist ein 18-Jähriger in Koblenz ums Leben gekommen. Über die näheren Umstände ist noch nichts bekannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2023 23:30 Uhr