Berlin meldet Ausschreitungen am Alexanderplatz

Berlin: Aus der Bundeshauptstadt werden erste Silvester-Ausschreitungen gemeldet. Laut Polizei bewarfen sich nahe dem Alexanderplatz hunderte Menschen gegenseitig mit Pyrotechnik. Auch Einsatzkräfte seien attackiert worden. Die Polizei teilte auf der Plattform X mit, man habe eine Menschengruppe am Neptunbrunnen auseinandergetrieben und nach Feuerwerk kontrolliert. Dabei habe es auch Festnahmen gegeben. Berlins Regierender Bürgermeister Wegner hatte kurz vor dem Jahreswechsel betont, man werde bei Randale und Ausschreitungen hart vorgehen. Wenn es notwendig sei, werde es eine Nacht der Repression, sagte der CDU-Politiker am Abend beim Besuch einer Polizeiwache in der Neuköllner Sonnenallee.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 22:00 Uhr