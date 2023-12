Berlin kündigt hartes Vorgehen an Silvester an

Berlin: Berlins Regierender Bürgermeister Wegner hat ein entschlossenes Vorgehen gegen Ausschreitungen in der Silvesternacht angekündigt. Die Stadt sei darauf vorbereitet, den Rechtsstaat durchzusetzen, sagte der CDU-Politiker. Angriffe auf Polizisten und Feuerwehrkräfte würden hart verfolgt. Laut Wegner ist die Sicherheitslage in Berlin wegen des Gaza-Kriegs noch angespannter als sonst. Die Polizei werde überall dort stark präsent sein, wo man mit Ausschreitungen rechne. Außerdem sind Justizbeamte in Bereitschaft, um Haftbefehle zu prüfen. Zugleich appellierte Wegner an die Berliner, friedlich miteinander zu feiern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2023 08:00 Uhr