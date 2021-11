Berlin kritisiert Moskau wegen Satellitenzerstörung

Ampelpartner wollen in einigen Wochen über teilweise Impfpflicht entscheiden

Berlin: Die Parteien der geplanten Ampelkoalition wollen in den nächsten Wochen über eine Covid-Impfflicht in bestimmten Bereichen entscheiden. Von Seiten der SPD hieß es, man denke an eine Pflicht in besonderen Einrichtungen, nicht aber für spezielle Berufe. So könnten zum Beispiel Beschäftigte in Pflegeheimen zur Impfung verpflichtet werden - das würde also nicht nur das Pflegepersonal betreffen, sondern auch die Reinigungskräfte dort. Ähnliches haben auch FDP und Grüne ins Gespräch gebracht. - Die Deutsche Stiftung Patientenschutz warnt, eine Impfpflicht für Pflegende könne den Personalmangel noch vergrößern. Wenn zum Beispiel zehn Prozent der Altenpfleger nicht mehr eingesetzt werden dürften, entstehe ein Versorgungsrisiko für rund 200.000 Pflegebedürftige.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.11.2021 19:15 Uhr