Berlin kritisiert israelische Landnahme im Westjordanland

Jerusalem: Israels Regierung hat erneut Land in der besetzten Westbank beschlagnahmt. Eine Fläche von 1.270 Hektar im Jordantal wurde im Juni von der für zivile Angelegenheiten im Westjordanland zuständigen Behörde zum Staatsland erklärt, wie aus einem heute veröffentlichten Dokument hervorgeht. Die Fläche ist damit in etwa so groß wie der Tegernsee. Nach Angaben der israelischen Organisation "Frieden Jetzt", die sich gegen den Siedlungsbau im Westjordanland einsetzt, handelt es sich um die größte Ausweitung von Staatsland in dem Palästinensergebiet seit drei Jahrzehnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2024 23:00 Uhr