Berlin ist in der DEL der Finalgegner der Münchner - Straubing spielt international

Das Wetter in Bayern: vor allem im Süden freundlich, 17 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne. In Franken am Nachmittag etwas wolkiger, aber trocken. Höchstwerte 17 bis 21 Grad. Kommende Nacht von Nordwesten her zunehmend stärker bewölkt und in Unterfranken und Schwaben auch Regen. Tiefstwerte 10 bis 2 Grad. In den kommenden Tagen wechselhaft mit Regen, Schauern oder Gewittern Höchstwerte 11 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2022 06:00 Uhr