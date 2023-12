Berlin gedenkt Terroropfer vom Breitscheidplatz

Berlin: Sieben Jahre nach dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz ist am Abend an die Opfer erinnert worden. An einem Gedenkgottesdienst in der Gedächtniskirche nahmen neben Berlins Regierendem Bürgermeister Wegner und Bundesfamilienministerin Paus auch damalige Helfer und Angehörige teil. Die Generalsuperintendentin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Trautwein, sagte, sie höre immer noch die Schreie der Verletzten und spüre das Chaos. Nach der Andacht wurden im Freien die Namen der 13 Todesopfer verlesen, vom Alten Turm waren 13 Glockenschläge zu hören. Am 19. Dezember 2016 war der islamistische Terrorist Anis Amri mit einem Laster in den Weihnachtsmarkt nahe der Kirche gefahren. Er floh nach Italien, wo er von der Polizei erschossen wurde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.12.2023 22:45 Uhr