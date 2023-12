Berlin gedenkt der Terror-Opfer vom Breitscheidplatz

Berlin: Sieben Jahre nach dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz haben Politiker und Angehörige an die Opfer erinnert. Der 19. Dezember sei immer noch eine Zäsur, sagte die Berliner General-Superintendantin Trautwein in ihrer Predigt in der Gedächtniskirche. Für alle Betroffenen sei es eine ungeheure Anstrengung, das Erlebte von 2016 zu verkraften. Ein islamistischer Terrorist hatte damals einen gestohlenen LKW auf einen Weihnachtsmarkt gesteuert und wahllos Menschen angefahren. Es gab 13 Todesopfer und mehr als 70 Verletzte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.12.2023 02:00 Uhr