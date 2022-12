Berlin gedenkt der Opfer des Anschlags auf dem Breitscheidplatz

Nachrichtenarchiv - 19.12.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Gedächtniskirche findet am Abend ein Gottesdienst zu Ehren der Opfer des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz statt. Vor genau sechs Jahren war dort ein radikaler Islamist mit einem Sattelzug in den Weihnachtsmarkt gefahren. 13 Menschen kamen ums Leben. An dem Gottesdienst nehmen unter anderem die Regierende Bürgermeisterin Giffey, Opfer und Hinterbliebene teil. Der evangelische Bischof Stäblein sicherte allen Opfern laut dem vorab veröffentlichten Manuskript seiner Predigt zu, das Leid nie zu vergessen. Gleichzeitig erinnere man sich auch an den Zusammenhalt, der nach der Tat entstanden sei. Im Anschluss an die Andacht werden vor der Kirche die Namen der Getöteten verlesen. Um 20:02 Uhr, dem Zeitpunkt des Anschlags, wird die Kirchenglocke 13 Mal schlagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2022 19:00 Uhr