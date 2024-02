Berlin führt Wiederholungswahl zum Bundestag durch

Berlin: Rund zwei-einhalb Jahre nach der von Pannen überschatteten Bundestagswahl wird diese in der Bundeshauptstadt teilweise wiederholt. Neu gewählt wird nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in etwa einem Fünftel der Wahlbezirke. Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. An den Mehrheitsverhältnissen im Parlament dürfte die Teilwiederholung nichts ändern. Der Blick richtet sich aber auf einige Direktkandidaten, die möglicherweise ihr Mandat verlieren könnten. Von der Wahlbeteiligung hängt ab, ob sich die Zahl der bisher 29 Sitze für Berliner Abgeordnete im Bundetag verringert. Nach Angaben von Landeswahlleiter Bröchler sind für einen reibungslosen Ablauf dieses Mal wichtige Vorkehrungen getroffen worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2024 17:30 Uhr