Berlin feiert wieder mit Feuerwerk - tödliche Explosion in Koblenz

Berlin: Etwa 45.000 Menschen haben vor dem Brandenburger Tor in Berlin den Jahreswechsel gefeiert. Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie gab es wieder ein Höhenfeuerwerk. Die Polizei teilte um etwa zwei Uhr online mit, dass mindestens 15 Beamtinnen und Beamten verletzt worden seien. Im ganzen Stadtgebiet seien Menschen mit Pyrotechnik beschossen worden. Mehr als 230 Personen seien festgenommen worden. - Nach einer Terror-Warnung für den Kölner Dom waren in diesem Bereich etwa tausend Polizisten im Silvester-Einsatz. Im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Anschlags-Planung sind - nach einem Verdächtigen an Heiligabend - drei weitere Personen in Gewahrsam genommen worden. - In Koblenz ist beim Zünden eines Böllers ein 18-Jähriger tödlich verletzt worden. Näheres ist zum Unglückshergang nicht bekannt; die Kriminalpolizei ermittelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2024 03:00 Uhr