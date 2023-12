Berlin erwägt Teilnahme am Militäreinsatz im Roten Meer

Berlin: Die Bundesregierung denkt offenbar über eine Beteiligung am neuen US-Militärbündnis zum Schutz der Seefahrt nach. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf Regierungskreise. Hintergrund sind die Angriffe von Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer. Angesichts der Lage erkenne man die Notwendigkeit an, tätig zu werden, heißt es in dem Bericht weiter. Allerdings müssten noch praktische und rechtliche Fragen geprüft werden. Nach Einschätzung von Experten bräuchte es für einen entsprechenden Bundeswehr-Einsatz ein Mandat des Parlaments.

