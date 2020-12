Berlin erwägt Flüge aus Großbritannien zu stoppen

Nachrichtenarchiv - 20.12.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem Auftreten einer Mutation des Coronavirus in Großbritannien wird auch in Deutschland die Einschränkung des Flugverkehrs aus dem Königreich erwogen. Aus dem Bundesgesundheitsministerium heißt es, dass aus demselben Grund auch über einen Einreisestopp für Flüge aus Südafrika diskutiert wird. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür aber noch nicht. Nach Erkenntnissen britischer Wissenschaftler ist die kürzlich entdeckte Variante des Coronavirus um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Der britische Gesundheitsminister Hancock sagte in der BBC, die Lage sei außer Kontrolle. Um das Virus einzudämmen, gilt seit heute in London und weiten Teilen Südostenglands ein strenger Lockdown mit Ausgangssperren auch über die Weihnachtstage. In den Niederlanden gilt bereits ein Landeverbot britischer Flugzeuge; es gilt zunächst bis zum 1. Januar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2020 13:00 Uhr