Berlin erlaubt Ukraine Einsatz deutscher Waffen gegen Ziele in Russland

Berlin: Auch die Bundesregierung erlaubt der Ukraine jetzt den Einsatz deutscher Waffen auf russischem Gebiet. Das teilte Regierungssprecher Hebestreit vor kurzem mit. Die Genehmigung beschränke sich auf die an Charkiw angrenzende Region. Von dort aus sei die Ukraine in den vergangenen Wochen heftig angegriffen worden, so der Sprecher weiter. Gemeinsam sei die Bundesregierung deshalb der Überzeugung, dass die Ukraine das völkerrechtlich verbriefte Recht habe, sich gegen diese Angriffe zu wehren. Dazu könne sie dann auch die dafür gelieferten Waffen einsetzen - auch die aus Deutschland. Welche Waffen konkret gemeint sind, teilte der Sprecher nicht mit. Infrage kämen dafür aufgrund ihrer Reichweite die Panzerhaubitze 2000 und der Raketenwerfer MARS-zwei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.05.2024 13:45 Uhr