Berlin begrüßt Aufarbeitung der Test-Panne in Bayern

RKI präsentiert Ergebnisse von Corona-Antikörperstudie

Berlin: Bei einer Antikörperstudie zum Corona-Hotspot im baden-württembergischen Kupferzell hat das Robert Koch-Institut eine hohe Dunkelziffer von Infektionen festgestellt. Danach gab es in der 6000-Einwohner-Gemeinde fast vier Mal so viele Infizierte wie bisher bekannt waren. Insgesamt seien bei fast 8 Prozent der rund 2200 getesteten Erwachsenen Antikörper nachgewiesen worden. Bei mehr als einem Viertel der Testpersonen, die zuvor einen positiven Corona-Befund hatten, wurden keine Antikörper gefunden. In Kupferzell war es in den Wochen nach einem Kirchenkonzert am 1. März zu mehr als 100 bekannten Infektionsfällen gekommen. RKI-Präsident Schaade sagte, die Studie zeige, dass die Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie wirkten. Es sei möglich, die Infektionskette zu unterbrechen. Zuletzt waren in dem Ort keine Infektionen mehr entdeckt worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.08.2020 14:15 Uhr