Berichterstattung über Gaza-Krieg steht im Fokus der diesjährigen Pulitzerpreise

New York: In der US-Metropole wurden am Abend die diesjährigen Empfänger der renommierten Pulitzerpreise bekanntgegeben. Ausgezeichnet wurden etwa die "New York Times" und die Nachrichtenagentur Reuters für ihre Berichterstattung über den Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober. Geehrt wurde auch ein Team des Recherchenetzwerks "ProPublica". Die Journalisten hatten aufgedeckt, wie Milliardäre Richter des Obersten US-Gerichtshofs bestochen haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2024 01:00 Uhr