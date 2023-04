Berichte über US-Datenleak sorgen für Verärgerung in der Ukraine

Meldungsarchiv - 10.04.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: Berichte über mutmaßlich geleakte US-Dokumente mit Details zur Kriegsstrategie sorgen für Verärgerung in der Ukraine und Nervosität in den USA. Aus Kiew war zu hören, man habe deshalb militärische Pläne geändert. Unklar ist, ob die Papiere echt sind oder möglicherweise von russischer Seite manipuliert wurden. Die stellvertretende Pentagon-Sprecherin, Singh, erklärte, die Dokumente enthielten sensibles und streng geheimes Material. Man werde prüfen, ob die nationale Sicherheit gefährdet sei. Die New York Times hatte zuvor berichtet, dass die Dokumente Einzelheiten über Waffenlieferungen, Batallionstärken und Todeszahlen im Ukrainekrieg enthalten, außerdem Protokolle über interne Debatten in den verbündeten Regierungen. Der Kreml bestreitet, an den veröffentlichten Dokumenten beteiligt zu sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2023 17:00 Uhr