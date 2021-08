Berichte über Tote bei Protesten gegen die Taliban

Nachrichtenarchiv - 19.08.2021 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Nach der Machtübernahme der Taliban regt sich am heutigen afghanischen Nationalfeiertag Widerstand. In mehreren Teilen des Landes gab es Proteste. Demonstranten schwenkten die schwarz-rot-grüne Fahne der bisherigen Republik Afghanistan, die die Taliban abschaffen wollen. In der Provinzhauptstadt Asadabad gab es laut Agenturberichten mehrere Todesopfer. Ob sie von Taliban erschossen wurden oder bei einer anschließenden Massenpanik ums Leben kamen, ist aber noch unklar.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.08.2021 20:15 Uhr