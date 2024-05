Berichte: Israel hat Rafah-Einsatzpläne eingeschränkt

Tel Aviv: Israel hat sein umstrittenes militärisches Vorgehen in Rafah im Süden des Gazastreifens Medienberichten zufolge eingeschränkt. Die Zeitung "Times of Israel" zitiert einen ranghohen Beamten der US-Regierung, wonach Israel auf die Forderungen aus Washington eingegangen sei und nun von einer Großoffensive in Rafah absehen soll. Rund 950.000 Palästinenser sollen Berichten zufolge die Stadt bereits verlassen haben. Das UN-Hilfswerk für Palästina setzte derweil die Lebensmittelverteilung in Rafah vorläufig aus. Gründe seien Lieferengpässe und die Sicherheitslage.

