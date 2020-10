Bericht zum Corona-Ausbruch in Ischgl wird vorgelegt

Nachrichtenarchiv - 12.10.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Innsbruck: Eine Expertenkommission legt am Mittag ihren Bericht zum umstrittenen Corona-Krisenmanagement im österreichischen Ischgl vor. Vor sieben Monaten war der 1.600-Einwohner-Ort in Tirol einer der ersten Corona-Hotspots in Europa. Die Experten haben für ihre Analyse Betroffene, Vertreter der Tourismuswirtschaft sowie politisch Verantwortliche befragt. Der Ski-Ort Ischgl ist bekannt für seine Apres-Ski-Feiern, die auch maßgeblich zur Virus-Ausbreitung geführt hatten. Aus Sicht der Kritiker wurden die Bars damals zu spät geschlossen, auch die Quarantäne über das gesamte Paznauntal sei seinerzeit zu spät verhängt worden. Nach Recherchen des ORF wussten Verantwortliche früher als bisher bekannt von der Gefahr. In Ischgl hatten sich auch viele deutsche Touristen infiziert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2020 11:00 Uhr