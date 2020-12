Bericht: Zahl der Asylbewerber 2020 um knapp ein Drittel niedriger

Nachrichtenarchiv - 25.12.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der Asylanträge ist laut einem Medienbericht in Deutschland und in der EU in diesem Jahr um etwa ein Drittel gesunken. Das meldet die Funke Mediengruppe unter Berufung auf Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat. Demnach wurden in Deutschland heuer bislang gut 93.000 Erstanträge auf Asyl registriert. Das sind rund 30 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Grund für den Rückgang ist offenbar die Corona-Krise.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.12.2020 04:00 Uhr