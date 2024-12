Bericht: Syriens Rebellen planten Umsturz seit einem Jahr

Damaskus: Die syrischen Rebellen haben ihre Offensive zum Sturz des Langzeitmachthabers Assad ein Jahr lang akribisch vorbereitet. Das erklärte ein Militär-Kommandant der Rebellengruppe HTS dem britischen Guardian. Nach schweren Angriffen der Assad-Truppen im Jahr 2019 habe die HTS andere oppositionelle Gruppen unter ihre politische Kontrolle gebracht und daraus eine disziplinierte Kampftruppe geformt, betonte der Kommandant. Die Offensive gegen Assads sei dann zu einem Zeitpunkt erfolgt, an dem seine wichtigsten Verbündeten mit anderen Konflikten beschäftigt waren. Für heute ist in Jordanien ein Syriengipfel angesetzt, an dem auch US-Außenminister Blinken und die EU-Außenbeauftragte Kallas teilnehmen. Es soll besprochen werden, wie Syrien in der Umbruchphase unterstützt werden kann.

