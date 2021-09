Bericht: Russland hat offenbar Experten für Desinformation zur Bundestwagswahl entsandt

Nachrichtenarchiv - 26.09.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Jahr der Bundestagswahl hat Russland offenbar einen Spezialisten für Desinformation nach Deutschland geschickt. Wie die "Welt am Sonntag" berichtet wurde ein Posten an der Botschaft in Berlin mit einem - so wörtlich - "Experten für die Durchsetzung russischer Auslandsinteressen und Desinformation" besetzt. Die Zeitung beruft sich auf eigene Recherchen. Die russische Botschaft wies die Vorwürfe zurück und sprach von Spekulationen und Fantasien. Der Geheimdienstmitarbeiter sei regelgerecht akkreditiert worden. Fragen zum Einsatzbereich des Spezialisten wurden offenbar nicht beantwortet. Erst vor wenigen Wochen hat die Bundesregierung russische Beeinflussungsversuche auf die Wahl in Form von Cyberangriffen kritisiert. Dabei sei "unter anderem mit Phishing-Emails" versucht worden, an persönliche Anmeldedaten insbesondere von Bundestags- und Landtagsabgeordneten zu gelangen, sagte eine Außenamtssprecherin.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.09.2021 10:00 Uhr