Bericht nach Zugunglück in Schäftlarn belastet Lokführer

Scholz verspricht Ukraine anhaltende Unterstützung

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine im Kampf gegen Russland anhaltende deutsche und europäische Unterstützung zugesagt. Deutschland liefere die Waffen heute und in Zukunft, so Scholz in einer Regierungserklärung. Europa stehe geschlossen an der Seite des ukrainischen Volkes. Den Krieg in der Ukraine bezeichnete er als barbarisch. Eine Partnerschaft mit Russland sei mit Putin auf absehbare Zeit unvorstellbar, so Scholz weiter. Der AfD-Vorsitzende Chrupalla verurteilte die deutsche Sanktionspolitik gegen Russland. Auch seine Partei sei gegen den russischen Angriff auf die Ukraine. Aber nur Dialog und Zusammenarbeit könnten den Frieden wiederherstellen, so Chrupalla weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2022 23:00 Uhr