Bericht: Mindestens 26 Opfer von "Ehrenmorden" binnen zwei Jahren

Berlin: Mindestens 26 Frauen und Männer in Deutschland sind in den vergangenen zwei Jahren Opfer von sogenannten Ehrenmorden geworden. Laut einer Studie der Frauenrechtsorganisation Terre-des-Femmes, aus der die "Welt am Sonntag" zitiert, gab es zwölf Morde, zehn davon an Frauen. Hinzu kämen weitere 14 Opfer versuchter Morde, etwa Väter unehelicher Kinder. Bei den vermeintlichen Ehrverletzungen gehe es vor allem um die Kontrolle über die weibliche Sexualität und die Stellung der Frau, heißt es in der Untersuchung von Terre-des-Femmes. Die öffentlich bekannten tödlichen Delikte stellten nur einen kleinen Teil der Gewalt dar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.02.2024 06:15 Uhr