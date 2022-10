Bericht listet zahlreiche Fälle von Belästigung von US-Fußballerinnen durch Trainer auf

Baerbock verspricht Polen den Beistand Deutschlands

Warschau: Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine hat Außenministerin Baerbock Polen den Beistand Deutschlands zugesichert. In Warschau sagte die Grünen-Politikerin bei einer Feier der Deutschen Botschaft zum Tag der Deutschen Einheit, wörtlich: "Wir werden für euch da sein, so wie ihr für uns da wart, als wir euch am dringendsten brauchten." Damit spielte sie auf die Vorreiterrolle Polens bei der Demokratiebewegung in den 80er Jahren an. Die Sicherheit Osteuropas sei Deutschlands Sicherheit, sagte Baerbock. Vor ihrem Besuch in Polen hatte die Regierung in Warschau erneut betont, dass sie Entschädigungen von Deutschland für die im Zweiten Weltkrieg erlittenen Schäden verlangt. Eine konkrete Summe nannte Polens Außenminister Rau nicht. Im September hatte eine Parlamentskommission ein Gutachten vorgelegt, in dem die Weltkriegs-Schäden in Polen auf mehr als 1,3 Billionen Euro beziffert werden.

