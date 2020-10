Bericht: Deutlich weniger Migranten kommen aus Türkei nach Europa

Tschechien und Slowenien beschließen weitere Corona-Maßnahmen

München: Gestiegene Corona-Zahlen lassen auch Staaten im EU-Ausland zu immer härteren Beschränkungen greifen. So verhängte die tschechische Regierung eine nächtliche Ausgangssperre. Von morgen an dürfen die Menschen zwischen 21 und 5 Uhr früh ihre Häuser nicht mehr verlassen, hieß es am Abend in Prag. In Slowenien müssen die Bürger in ihren Wohnorten bleiben. Die Kontrollen an den Grenzen werden verstärkt. Die Schweiz gehört nach Angaben der Regierung in Bern zu den am schwersten betroffenen Ländern in Europa. Deshalb werde es bald strengere Corona-Regeln geben, die mitunter für Monate gelten werden. In französischen Krankenhäusern sind gestern mehr als 1.300 Corona-Patienten aufgenommen worden - so viele wie seit Anfang April nicht mehr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2020 00:00 Uhr