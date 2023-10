Bericht: Daten von Millionen von Motel-One-Gästen im Internet gelandet

München : Durch einen Hackerangriff auf die Hotelkette Motel One sind Namen und Reisedaten von Millionen von Kunden im Internet gelandet. Nach Recherchen der "Süddeutschen Zeitung" enthält der Datensatz unter anderem Übernachtungslisten der vergangenen sieben Jahre sowie private Rechnungsadressen und Geburtsdaten von Kunden. Die Hotelgruppe mit Sitz in München hatte im Onlinenetzwerk X, ehemals Twitter, den Hackerangriff bestätigt. Eine Hackergruppe mit Namen "ALPHV" hat sich zu der Attacke bekannt. Ziel war es mutmaßlich, Geld zu erpressen. Motel One hat Strafanzeige gestellt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2023 08:45 Uhr