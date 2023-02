Nachrichtenarchiv - 25.02.2023 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien sind bisher für Betroffene mehr als 500 Visa hierzulande ausgestellt worden. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland und beruft sich auf eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Die Mehrzahl der Visa wurde demnach an syrische Staatsangehörige ausgestellt. Unterdessen ist die Zahl der Erdbebenopfer inzwischen nach offiziellen Angaben auf insgesamt mehr als 50.000 gestiegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.02.2023 04:00 Uhr