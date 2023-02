Bericht: Bisher über 500 Visa an Betroffene aus Erdbebenregionen

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht Regen und Schnee, Tiefstwerte 0 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bei lebhaftem Wind vielerorts Regen, der immer mehr in Schnee übergeht, Straßenglätte. Tiefsttemperaturen 4 bis 0 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende meist bewölkt, einzelne Regen- und Schneeschauer. Am Montag im Norden Bayerns freundlich, im Süden weiterhin viele Wolken und vor allem in Alpennähe noch Schnee. Höchstwerte: -1 bis +7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2023 00:00 Uhr