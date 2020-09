Nachrichtenarchiv - 06.09.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Deutsche Bahn will laut einem Zeitungsbericht ihre Fahrpreise für junge Leute vorübergehend senken. Bahnkunden bis einschließlich 26 Jahre könnten in ICEs auf innerdeutschen Strecken ab Dienstag ab 12,90 Euro fahren, wie die "Bild am Sonntag" berichtet. Das Angebot gelte bis November und umfasse über eine Million Tickets.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.09.2020 04:00 Uhr