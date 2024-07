Bericht: Asylanträge in Deutschland gehen um 20 Prozent zurück

Berlin: Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist in den ersten sechs Monaten dieses Jahres deutlich zurückgegangen. Das berichtet die "Welt am Sonntag" und beruft sich auf die EU. Demnach seien rund 116.000 Anträge gestellt worden, ein Minus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Innerhalb der EU wurden erneut in Deutschland die meisten Anträge gestellt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.07.2024 04:00 Uhr